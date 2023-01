Ucraina, i mercenari Wagner in azione tra le macerie di Soledar

(LaPresse) - I mercenari della Wagner in azione nelle strade di Soledar nel Donetsk, teatro di una violenta battaglia tra russi e ucraini. Nel video diffuso da siti vicini ai paramilitari di Prigozin, i miliziani russi non indossano mimetiche riconoscibili. Mosca ha annunciato di aver "liberato la città" ma kiev parla di combattimenti ancora in corso.

