Ucraina, in viaggio lungo la vecchia linea del fronte a est di Mykolaiv

(LaPresse) Prosegue senza sosta il conflitto in Ucraina. Una carovana di aiuti dall'Italia ha attraversato in questi giorni la zona intorno a Mykolaiv: a Vysuns'k, un piccolo villaggio della regione, la carovana dei ragazzi dell'associazione Acmos ha portato doni natalizi, pacchi di vestiti e circa una ventina di strutture per letti a castello in una casa che provvederà a smistare il tutto tra le famiglie del villaggio. Il villaggio stava a circa 150 km da Mykolaiv, verso est, lungo i quali, spiegano i locali, si trovava la linea del fronte fino all'11 novembre.

