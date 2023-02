Ucraina, bombardamenti russi su Kherson: 2 morti e 3 feriti

(LaPresse) Le truppe russe hanno bombardato la provincia di Kherson, in Ucraina, 54 volte martedì, con razzi, mortai, carri armati e artiglieria, ha riferito l'amministrazione militare dell'oblast. Negli attacchi sono morte due persone e altre tre sono rimaste ferite. La Russia ha colpito anche un ambulatorio medico, come si vede nelle immagini, dove non ci sono feriti, e poi edifici residenziali e una linea ferroviaria. Immagini Twitter @Flash_news_ua

