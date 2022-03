Le immagini di un palazzo in fiamme a Chernihiv, in Ucraina, colpito da missili russi. I soccorritori sono intervenuti per spegnere le fiamme e salvare i superstiti. / Telegram Pravda Gerashchenko Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

