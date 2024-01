Trump vince le primarie in New Hampshire: «Nottataccia per Nikky»

Donald Trump si aggiudica le primarie repubblicane in New Hampshire. Tutti i media Usa gli hanno attribuito la vittoria sulla base delle proiezioni quando lo spoglio era arrivato a poco meno del 20% dei voti e gli attribuiva il 54,7% contro il 43,8% ottenuto dalla ex governatrice del Sud Carolina Nikki Haley. "Abbiamo vinto quasi ogni singolo sondaggio negli ultimi tre mesi contro il 'Corrotto Joe Biden', quasi ogni sondaggio. E lei (Nikki Haley, ndr) non vince quei sondaggi. Non li vince. Questo non è il tipico discorso per una vittoria, ma non possiamo far vincere qualcuno quando ha avuto una brutta nottata. E lei ha avuto una nottataccia". "E solo una piccola nota per Nikki (Haley). Non vincerà, non vincerà. Ma se lo facesse, sarebbe sotto indagine da parte di quelle persone nel giro di 15 minuti e potrei già dirvi cinque motivi: non grandi ragioni. Un po' di cose di cui non vuole parlare. Ma sarà sotto indagine nel giro di pochi minuti".

Secondo la Cnn questa vittoria, dopo quella in Iowa, spiana la strada a Trump per la terza candidatura consecutiva alla Casa Bianca. Non è d'accordo Haley che, dal canto suo, parlando ai suoi sostenitori ha prima concesso la tornata al suo avversario: "Volevo congratularmi con Donald Trump per la sua vittoria, se l'è guadagnata e ne voglio dare atto". Ma poi ha precisato che quella di Trump "è una vittoria anche per Biden" e che "la corsa è lungi dall'essere finita. Ci sono ancora molti stati e il prossimo è la mia Sud Carolina. Io sono una combattente". Ma la situazione per la rivale di Trump può complicarsi in vista del prossimo appuntamento con le primarie di fine febbraio se alla fine si dovesse materializzate un distacco a doppia cifra.

Sprezzante in commento di Trump sui social: "Haley ha detto che avrebbe vinto in New Hampshire. Non lo ha fatto!!! Delirante!!!". Poi posta alcuni sondaggi che lo danno in vantaggio sia su Biden che su Haley. Mentre i suoi sostenitori già chiedono a Haley di tirarsi fuori dalla corsa per la candiatura repubblicana.

Da segnalare anche la vittoria "simbolica" di Joe Biden alle primarie democratiche in New Hampshire alle quali il presidente Usa in carica non ha formalmente partecipato. Biden è infatti risultato primo come candidato "write in" cioè votato come preferenza non prestampata sulla scheda elettorale. Le primarie dem in New Hampshire si sono infatti tenute fuori dal calendario del partito democratico e quindi Biden non avrà delegati.