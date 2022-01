Tonga, il terrificante fungo dell'esplosione del vulcano: ceneri fino a 35 chilometri di quota e potenza come 500 bombe di Hiroshima

Tonga, nuvole di cenere fino a 35 chilometri d'altezza (tre volte più alto delle rotte degli aerei di linea) e una potenza esplosiva pari a 500 volte la bomba atomica di Hiroshima. L'eruzione del vulcano sottomarino Hunga Tonga-Hunga Ha’apai che colpito sabato l'arcipelago di Tonga è stata stimata dai ricercatori della Nasa, secondo quanto riporta la statunitense National public Radio (Npr).

«Arriviamo a numeri attorno a 10 megatoni di Tnt equivalente», ha detto James Garvin, capo scienziato del Goddard Space Flight Center della Nasa. Ciò significa appunto oltre 500 volte la potenza della bomba di Hiroshima, sottolinea l'NPR. Secondo Michael Poland, geofisico dell'U.S. Geological Survey, l'esplosione, udita fino in Alaska, è probabilmente la più forte avvenuta sulla Terra da oltre un secolo. «Potrebbe essere l'eruzione più forte da quella del Krakatoa nel 1883», ha affermato il geologo. A suo parere, dopo eventi di questa portata, è difficile vi possa essere una seconda eruzione in tempi ravvicinati.

The violent eruption a few hours ago of the Hunga Tonga-Hunga Haʻapai volcano captured by satellites GOES-West and Himawari-8.



