Tenerife, turista italiana di 65 anni uccisa da un'onda anomala

Una donna di 65 anni di Tresivio (Sondrio) è morta a Tenerife dopo essere stata travolta da un'onda anomala mentre passeggiava sulla spiaggia. L'ex dipendente del Settore Caccia e Pesca dell'amministrazione provinciale, in pensione da un anno, si trovava in vacanza con il compagno, anch'esso volontario della Protezione Civile Ana. La tragedia è avvenuta ieri mattina quando la donna è stata colpita da un'onda mentre si trovava sulla battigia, perdendo la vita per annegamento. La notizia è stata riportata dal quotidiano locale La Provincia di Sondrio.