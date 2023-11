La tempesta Ciaran ha colpito Francia e Gran Bretagna

La tempesta Ciaran si è abbattuta con forza su parte della Francia e della Gran Bretagna. Nelle immagini il porto di Dover colpito da forti mareggiate, tutti i traghetti sono stati cancellati.

In Francia i dipartimenti di Cotes-d'Armor e Manche sono rimasti in allerta rossa, in altri 24 c'è allerta arancione. I venti, che hanno sfiorato i 200 km/h nel Finistère, hanno provocato numerose interruzioni di corrente e alberi abbattuti, al momento non sono stati segnalati vittime o danni gravi. Migliaia di case sono rimaste senza elettricità, 780.000 sono in Bretagna.

Si attende l'arrivo dell'intensa perturbazione autunnale anche in Italia. A essere più colpite saranno le regioni del Nord, in Veneto e Friuli Venezia Giulia c'è l'allerta rossa.