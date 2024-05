Guatemala, la spettacolare eruzione del vulcano Fuego: oltre 1000 persone evacuate

La spettacolare attività eruttiva del vulcano Fuego in Guatemala . Nei giorni scorsi, a seguito dell'eruzione che ha prodotto flussi piroclastici, oltre 1.000 persone sono state evacuate e alloggiate in un palazzetto dello sport. L'eruzione ha creato una colonna di cenere alta oltre 6.000 metri, e recentemente si sono verificate da tre a cinque esplosioni all'ora con colonne di cenere che raggiungevano i 4.400-4.600 metri. L'attività vulcanica ha anche causato valanghe e la dispersione di cenere su vasti territori, con circa 130.000 persone che vivono in aree a rischio.