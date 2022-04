Stoltenberg: «Accoglieremo Finlandia e Svezia nella Nato a braccia aperte»

«Spetta, ovviamente, alla Finlandia e alla Svezia decidere se candidarsi per l'adesione alla NATO. Ma se decideranno di candidarsi, Finlandia e Svezia saranno accolte a braccia aperte dalla NATO. Finlandia e Svezia sono i nostri partner più stretti. Sono democrazie forti e mature, membri dell'UE, e abbiamo lavorato con Finlandia e Svezia per molti, molti anni. Sappiamo che le loro forze armate soddisfano gli standard della NATO. Ci addestriamo insieme, ci esercitiamo insieme e abbiamo anche lavorato insieme a Finlandia e Svezia in molte missioni e operazioni diverse», le parole di Stoltenberg nel corso della conferenza stampa con la presidente del parlamento Ue Metsola. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev