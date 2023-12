Sinuosa e sensuale, la nuova statua dedicata a Shakira in Colombia

Le movenze sensuali e sinuose della stella del pop latino Shakira immortalate in una statua.

A Barranquilla, città natale sul Mar dei Caraibi della superstar colombiana Shakira, è stata inaugurata una statua alta 6,5 metri in suo onore.

L'imponente creazione in bronzo e alluminio dello scultore Yino Màrquez, raffigura la cantante in bikini, a torso nudo e con una gonna lunga e fluente, con le mani giunte sopra la testa e un fianco sporgente in uno dei suoi caratteristici passi di danza.

"Fianchi che non mentono, un talento unico, una voce che commuove le masse", recita l'iscrizione alla base della scultura svelata sulle rive del fiume Magdalena durante una cerimonia alla quale hanno partecipato i genitori di Shakira, William Mebarak e Nidia Ripoll.

"I fianchi non mentono" è il titolo di una delle canzoni pluripremiate della 46enne Shakira che per l'onore sul suo canale X. Shakira Isabel Mebarak Ripoll, un'icona del girl power latino, ha venduto circa 80 milioni di album in tutto il mondo e ha vinto tre Grammy Awards.