Spagna, squalo a riva: paura tra i bagnanti nella spiaggia di Alicante

Attimi di paura in Spagna tra i bagnanti nella spiaggia della Costa Blanca, a sud di Alicante. Le immagini pubblicate sui social mostrano uno squalo avvicinarsi alla riva, dove decine di persone erano in acqua. I bagnini hanno lanciato l'allarme con i fischietti per avvertire la gente della presenza dello squalo, una verdesca secondo le prime informazioni.