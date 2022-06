Russia, esplode un serbatoio di gas nella regione di Sverdlosk

(LaPresse) - Un serbatoio di gas è esploso prendendo fuoco nella regione di Sverdlosk in Russia, come documentato da video apparsi sul web. Il ministero delle emergenze ha fatto sapere che il serbatoio si trova in una stazione di rifornimento. Non è chiara la natura dell'esplosione, che si inserisce nella scia di episodi analoghi che hanno preso di mira infrastrutture energetche della Federazione russa dall'inizio della guerra in Ucraina.

