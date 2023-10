Indonesia, il ponte di vetro nella foresta crolla all'improvviso: morta una turista

Un ponte di vetro è crollato in Indonesia e una turista è morta mentre un'altra è rimasta ferita. Secondo le testimonianze, la donna era in posa per una foto quando ha sentito il rumore del vetro che si frantumava ed è caduta. È morta durante il trasporto in ospedale. Altre due persone si sono salvate aggrappandosi a una ringhiera di sicurezza.

The Geong Bridge è un'attrazione che si trova nella foresta di pini Limpakuwus, in Indonesia. È un ponte costruito in pannelli di vetro alto 9 metri. Le indagini successive hanno dimostrato che i pannelli di vetro temperato erano spessi poco più di 1 cm, dunque molto sottili. I lavoratori del sito hanno affermato che l'attrazione veniva controllata e pulita ogni giorno, aggiungendo che non erano state riscontrate irregolarità prima dell'incidente.