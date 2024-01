Papua Nuova Guinea, violenze durante lo sciopero della polizia: 8 morti

Il leader della Papua Nuova Guinea ha dichiarato uno stato di emergenza della durata di 14 giorni nella capitale, Port Moresby, in seguito a rivolte che hanno causato 15 morti mentre la folla saccheggiava e incendiava negozi. Il primo ministro James Marape ha annunciato che oltre 1.000 soldati sono pronti a intervenire "ovunque necessario" sotto il decreto di emergenza. La violenza è scoppiata a Port Moresby mercoledì sera dopo che un gruppo di soldati, agenti di polizia e guardiani di prigione aveva protestato per delle detrazioni non spiegate dai loro stipendi. Nelle ore successive, i disordini si sono estesi alla città di Lae, a circa 300 km a nord della capitale. Otto persone sono morte a Port Moresby, mentre sette sono state uccise a Lae.