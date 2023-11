Ostaggi Hamas, la Casa Bianca plaude alla proroga della tregua a Gaza

Kirby: sarà prolungata per altri due giorni

Milano, 27 nov. (askanews) - "Accogliamo con favore l'annuncio fatto poco fa, credo nell'ultima ora o giù di lì, da parte del Qatar, che la pausa umanitaria a Gaza, giunta al suo quarto giorno, sarà prolungata per altri due giorni fino a giovedì mattina, ora di Israele. La pausa ha già posto fine ai combattimenti e ha aumentato gli aiuti umanitari. Ora, per prolungare la pausa, Hamas si è impegnata a rilasciare altre 20 donne e bambini nei prossimi due giorni. Naturalmente speriamo di vedere la pausa estesa ulteriormente, e ciò dipenderà dal fatto che Hamas continui a rilasciare ostaggi". Così ha detto il portavoce per la sicurezza nazionale John

Kirby intervenendo ad una conferenza stampa alla Casa Bianca.