"Non c'è più un posto sicuro", dice un palestinese parlando vicino a una casa a Rafah, ridotta in rovina da un attacco israeliano. Israele ha lanciato attacchi aerei dopo aver minacciato di inviare truppe per dare la caccia ai militanti di Hamas nella città meridionale di Gaza, dove hanno cercato rifugio circa 1,4 milioni di palestinesi.