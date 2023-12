Montagne russe bloccate, 32 passeggeri restano sospesi a testa in giù a 40 metri di altezza

La montagna russa si blocca e 32 passeggeri restano sospesi a testa in giu a 40 metri di altezza. "Un incubo" durato 45 minuti (questo il tempo in cui i soccorsi sono riusciti a intervenire per salvarli) ma che per fortuna non ha causato feriti. L'incidente è avvenuto giovedì a Osaka, in Giappone, dopo che il sistema di sicurezza dell’attrazione è stato attivato e i vagoni si sono arrestati in uno dei punti più alti della giostra. Si indaga sulle cause dell'incidente.