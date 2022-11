Midterm Usa, Biden: «Buona giornata per la democrazia e l'America»

«Bene, ieri abbiamo avuto le elezioni ed è stata una buona giornata, credo, per la democrazia. E penso che sia stata una buona giornata per l'America. La nostra democrazia è stata messa alla prova negli ultimi anni, ma con i suoi voti il ​​popolo americano ha parlato e dimostrato ancora una volta che la democrazia è ciò che siamo. Gli stati in tutto il paese hanno visto un'affluenza record alle urne e il cuore e l'anima della nostra democrazia sono gli elettori, gli operatori elettorali e i funzionari elettorali. Hanno fatto il loro lavoro e hanno compiuto il loro dovere. E a quanto pare, senza troppe interferenze», le parole del Presidente Usa Biden. / Casa Bianca Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it