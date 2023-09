Meloni incontra Orbán: le immagini dalla sede del primo ministro ungherese

(LaPresse) Giorgia Meloni è arrivata in Ungheria per partecipare al 'Budapest Demographic Summit' che si tiene ogni due anni nella Capitale ungherese. La presidente del Consiglio in seguito ha incontrato anche il primo ministro Viktor Orbán. I due hanno tenuto un vertice alla Karmelita Kolostor, gli uffici del leader ungherese.

Meloni vola da Orban per il Demographic Summit: «Combattiamo per difendere le famiglie e Dio»