Massiccio attacco russo sull'Ucraina: colpite Kiev e Kharkiv

In queste immagini i soccorritori ucraini sono al lavoro per cercare di mettere in sicurezza quello che rimane di questo complesso di edifici di Kiev colpito, come molti altri, da un massiccio attacco russo nella notte. L'allarme antiaereo è risuonato in tutto il Paese, fra le città bombardate anche Kharkiv. Un primo bilancio parla di 4 morti e una trentina di feriti. Questo è uno dei palazzi in cui è morta una persona, i vigili del Fuoco portano fuori in braccio gli altri ancora bloccati fra le macerie, ma vivi. L'attacco è avvenuto il giorno dopo in cui il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato di voler intensificare le operazioni in Ucraina.

"Nessun crimine contro i civili resterà impunito", ha detto, parlando subito dopo l'attacco ucraino contro la città russa di Belgorod, in cui sono morte almeno 25 persone, fra cui 5 bambini.