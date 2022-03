Ucraina, Lavrov: «Mosca intervenuta per impedire genocidio nazista»

Per la Russia è «inaccettabile» la presenza di armi nucleari americane in Europa. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, intervendo in video alla Conferenza sul disarmo di Ginevra. «Per noi è inaccettabile che, contrariamente ai principi fondamentali del Trattato di non proliferazione, armi nucleari statunitensi siano ancora presenti sul territorio di alcuni Paesi europei», ha detto Lavrov, sottolineando l'importanza di evitare una nuova corsa agli armamenti ed esortando Washington ad aderire a una moratoria sul dispiegamento di missili a corto e medio raggio in Europa.