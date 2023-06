L'attore Treat Williams morto dopo un incidente in moto: recitò in "Hair" e "C'era una volta in America"

Dal leader hippie di Hair Hair , l'adattamento cinematografico di Milos Forman del musical di Broadway per cui ottenne una nomination ai Golden Globe al dottor Andy Brown della serie Everwood. Ma anche "di Sergio Leone e "1941 - Allarme a Hollywood" di Steven Spielberg e serie tv famose come "Deep Rising", "Blue bloods" e "Chicago Fire". Il mondo del cinema piange l'attore Treat Williams scomparso improvvisamente ieri a seguito di un incidente in moto a 71 anni. La morte dell'attore è stata confermata a People dal suo agente Barry McPherson secondo cui «un'auto gli ha tagliato la strada». «Sono devastato. Era un uomo meraviglioso - ha detto - e aveva così tanto talento. Era un grande attore. I cineasti lo adoravano. È stato il cuore di Hollywood dalla fine degli anni '70». La sua eclettica carriera ha spaziato in tantissimi ruoli al cinema, in tv e al teatro.. «Treat e io - ha scritto James Woods - abbiamo trascorso mesi a Roma per girare C'era una volta in America. Poteva essere un periodo stressante e solitario ma il suo buon umore e il suo senso dell'umorismo sono stati una manna dal cielo. Lo amavo davvero e sono devastato dal fatto che se ne sia andato»