Israele, neonato è senza biglietto: la coppia lo lascia in aeroporto

(LaPresse) Una coppia ha abbandonato il proprio bambino al banco del check-in dell'aeroporto di Tel Aviv, in Israele, dopo essere arrivata senza biglietto per il bimbo. I due - racconta la Cnn - stavano effettuando il check-in per un volo Ryanair dall'aeroporto internazionale Ben Gurion a Bruxelles, in Belgio, martedì con il neonato. La coppia ha deciso di imbarcarsi lo stesso procedendo ai controlli di sicurezza ma l'addetto ha contattato la sicurezza aeroportuale che li ha richiamati. Una portavoce della polizia israeliana ha detto che gli agenti sono giunti sulla scena e la questione «è stata risolta».

Neonato abbandonato all'aeroporto dai genitori, Ryanair: «Si sono rifiutati di pagare il biglietto. Chiamata la polizia»