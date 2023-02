Neonato abbandonato all'aeroporto dai genitori, Ryanair: «Si sono rifiutati di pagare il biglietto. Chiamata la polizia»

Due genitori si sono rifiutati di acquistare un biglietto aereo separato per il neonato e lo hanno lasciato al check-in dell'aeroporto di Tel Aviv. Il personale del volo Ryanair ha chiesto alla coppia di pagare il biglietto per il bambino, ma i due si sono rifiutati. Ne è nata una rissa all'aeroporto Ben-Gurion di Tel Aviv. Il volo era diretto a Bruxelles, in Belgio.

Bagagli extra in aereo, 9 trucchi per risparmiare: dalle compagnie aeree alla borsa del duty free. I consigli degli assistenti di volo

Neonato lasciato al check-in dell'aeroporto, il video

Secondo quanto riportato dal notiziario israeliano Mako, la coppia belga hanno lasciato il bambino al check-in nel passeggino e si è precipitata al controllo passaporti. Il personale dell'aeroporto ha notato il bambino abbandonato e ha chiamato la polizia, che ha trovato i genitori e li ha portati dentro per interrogarli. Il filmato ottenuto da Mako mostra gli addetti al check-in scioccati che spostano una coperta dal seggiolino per vedere il bambino all'interno.

La risposta di Ryanair

Il desk manager di Ryanair ha dichiarato: "Tutti i lavoratori erano sotto shock. Non abbiamo mai visto niente del genere. Non potevamo credere a quello che stavamo vedendo". I funzionari dell'aviazione statale hanno detto a Mako che la coppia sembrava ansiosa di superare i controlli di sicurezza, con o senza il loro bambino. "La coppia è arrivata in ritardo per il volo dopo che i banchi del check-in del volo erano stati chiusi", ha detto l'autorità aeroportuale israeliana. "La coppia ha lasciato il cestino con il bambino e voleva imbarcarsi verso il terminal dei controlli di sicurezza per raggiungere il gate di partenza", ha detto l'autorità. L'autorità ha affermato che un capoturno di QAS, che gestisce i servizi a Ben-Gurion, "ha riportato la coppia ai banchi di volo per prendere il bambino e ha chiamato la polizia e una guardia di sicurezza".

Two parents were detained by police after they reportedly left their baby behind at the check-in at Israel's Ben-Gurion Airport while attempting to fly abroad.#Israeli | #Baby | #Airports https://t.co/oLkc1Gw5zo — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 31, 2023

"La coppia ha ripreso il bambino", ha aggiunto l'autorità. Ryanair ha dichiarato a Metro.co.uk: "Questi passeggeri in viaggio da Tel Aviv a Bruxelles (31 gennaio) si sono presentati al check-in senza una prenotazione per il loro neonato. Hanno quindi proceduto ai controlli di sicurezza lasciando il bambino al momento del check-in".

Quanto costa il biglietto per il neonato

Quando pianifichi di viaggiare con un neonato, sul sito viene visualizzato un messaggio pop-up che indica che è previsto un addebito di € 25 ($ 27) - o l'equivalente in valuta locale - per ogni volo di sola andata che il bambino effettua mentre è seduto grembo di un adulto. Un posto deve essere pagato invece separatamente se gli adulti vogliono che il bambino viaggi in un seggiolino per auto.