Islanda, l'eruzione del vulcano minaccia la cittadina di Grindavik

Una nuova eruzione vulcanica in Islanda sta minacciando la cittadina di Grindavik , situata a meno di 30 chilometri da Reykjavik. La lava sta fuoriuscendo con violenza, bruciando case e mettendo a rischio l'intera comunità di 4.000 persone dedicata alla pesca. Il vulcano ha illuminato il paesaggio con una colonna di gas incandescente, visibile anche nella capitale islandese. Un lago di lava si sta riversando in diverse direzioni, minacciando l'abitato nonostante i muri anti-lava recentemente costruiti. L'Islanda, situata sulla faglia tettonica Medio-Atlantica, conta 33 sistemi vulcanici, ma questa zona non mostrava segni di attività da secoli fino alle eruzioni del marzo 2021. Il pericolo ora si è manifestato più vicino agli abitati rispetto al passato, creando una situazione di emergenza.