Indonesia, erutta il vulcano Marapi: morti 11 escursionisti

Undici escursionisti sono stati uccisi e altri 12 sono dispersi a seguito dell'eruzione del Monte Marapi in Indonesia , hanno dichiarato le autorità locali come riportato dalla Bbc. Domenica 75 persone si trovavano nell'area quando il vulcano nell'ovest di Sumatra è eruttato: «Ci sono 26 persone che non sono state evacuate, ne abbiamo trovate 14, 3 sono state trovate vive e 11 sono state trovate morte», ha dichiarato Abdul Malik, capo dell'Agenzia di ricerca e salvataggio di Padang. Le immagini video dell'eruzione di domenica mostrano una grande nuvola di cenere vulcanica diffondersi nel cielo per poi ricoprire auto e strade dai detriti. Un'eruzione di minor entità lunedì aveva costretto i soccorritori a sospendere le operazioni. L'Indonesia si trova sull'"Anello di Fuoco" del Pacifico e conta 127 vulcani attivi, secondo l'agenzia vulcanologica del paese, tra cui il Monte Marapi alto 2.891 metri. Il Monte Marapi, attualmente al secondo livello di allerta nella scala di avviso a quattro fasi dell'Indonesia, è uno dei vulcani più attivi di Sumatra. L'eruzione più letale conosciuta del vulcano, nel 1979, causò la morte di 60 persone.