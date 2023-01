Battaglia per la conquista di Soledar, nell'est Ucraina: crateri nei campi e lungo le strade

Fanno rabbrividere le immagini satellitari diffuse da Maxar delle città di Soledar e Bakhmout e di altre località che circondano la regione di Donetsk, nell'est dell'Ucraina. Sono immagini che mettono a confronto le stesse aree a qualche mese di distanza, nell'agosto 2022 e nel gennaio 2023 e che testimoniano l'intensità dei combattimenti in corso tra le forze russe e ucraine e la devastazione causata dai bombardamenti.

Sono infatti visibili numerosi crateri nei campi e lungo le strade, nonché case, scuole ed edifici distrutti dai combattimenti nella regione.

"I combattimenti più duri e più violenti proseguono nell'area di Soledar, nella regione di Bakhmout - ha dichiarato la vice-ministra della Difesa ucraina, Ganna Maliar - nonostante la situazione difficile i soldati combattono indefessamente".

Il Cremlino, tramite il portavoce Dimitry Peskov, ha fatto sapere che nella zona di Soledar, dove sarebbe morto un cittadino britannico, "le ostilità continuano" e "i soldati russi stanno compiendo azioni eroiche".

Le autorità filorusse nella regione ucraina di

Donetsk hanno riferito che "sacche di resistenza di combattenti

ucraini" restano nella città di Soledar. Un chiarimento dopo che i mercenari del Gruppo Wagner avevano sostenuto che tutta l'area - al centro di un'aspra battaglia tra le due parti - era stata conquistata.

Intanto il capo di stato maggiore russo, Valery Gerasimov è stato nominato nuovo comandante del gruppo di forze alleate per la cosiddetta "operazione militare speciale" di Mosca in Ucraina. Gli Stati Uniti non hanno voluto commentare la decisione.