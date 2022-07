Libano, crollano i silos di grano danneggiati nel 2020

(LaPresse) Una parte degli enormi silos per la raccolta del grano di Beirut, danneggiati dall'esplosione al porto del 2020, è crollata dopo un incendio durato una settimana. Il blocco settentrionale dei silos è crollato generando un'enorme nuvola di polvere visibile da diverse zone della città. Inizialmente si è pensato a un'esplosione. Non è ancora chiaro se qualcuno sia rimasto ferito. A causare il crollo delle strutture è stato il rogo che ha investito le strutture dove venivano conservate le riserve di cereali, fermentate e incendiate per via delle alte temperature. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE