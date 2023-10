Francia, allarme bomba alla Reggia di Versailles

EMBED





Evacuazione presso la Reggia di Versailles, vicino a Parigi, a seguito di una minaccia della presenza di una bomba. L'allarme è stato innescato da un messaggio anonimo sul sito della polizia. Come al Museo del Louvre questa mattina, anche la reggia di Versailles non riaprirà al pubblico per il resto della giornata a causa della minaccia.