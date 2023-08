Florida, ecco il super uragano Idalia: dalla cabina di un aereo ripreso il "fuoco di sant'Elmo"

Un aereo partito dalla base aerea MacDill Air Force Base, a Tampa, ha catturato un fenomeno noto come "il Fuoco di Sant'Elmo" durante l'evacuazione dello stato della Florida in previsione del Super Uragano Idalia . Il "Saint Elmo Fire" (una scarica elettro-luminescente provocata dalla ionizzazione dell'aria durante un temporale, all'interno di un forte campo elettrico) è un fenomeno che può verificarsi in prossimità di alcuni come le ali di un aereo, durante condizioni di tempesta. Si manifesta come una sorta di scarica elettrica luminosa o con alcuni bagliori sulle superfici esposte.