Esercitazione Dragon 2024: la NATO impegnata in operazioni tattiche

L'esercitazione Dragon 2024, dove nove alleati della NATO - Francia, Germania, Lituania, Polonia, Slovenia, Spagna, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti - si uniscono per una delle più grandi esercitazioni militari degli ultimi decenni. Dal 4 al 14 marzo, le truppe hanno partecipato a operazioni militari di livello tattico e operativo, inclusa l'infanteria e il combattimento urbano, culminando in un'esercitazione di fuoco reale con carri armati. Truppe italiane sul fianco Est della Nato: le esercitazioni in Lettonia, Ungheria e Bulgaria con tank Ariete e blindo Centauro