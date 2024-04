Edimburgo, spettacolare atterraggio di un aereo durante la tempesta Kathleen

Spettacolare atterraggio di un aereo privato della VistaJet all'aeroporto di Edimburgo durante la tempesta Kathleen, con venti che soffiavano a oltre 80 chilometri orari. Le immagini sono state riprese e postate da un passeggero, Gary Wilkinson. A bordo del piccolo Cessna, Wilkinson ha registrato l'avvicinamento mozzafiato alla pista di atterraggio da dietro la cabina di pilotaggio. Wilkinson e altri cinque amici erano gli unici passeggeri a bordo quando l'aereo è atterrato. Erano di ritorno da una vacanza sugli sci a Oslo, in Norvegia. In quell'istante, in diverse zone della Scozia le raffiche di vento portate dalla tempesta Kathleen erano di oltre 140 chilometri orari. Sabato 6 aprile sono stati cancellati circa 140 voli negli aeroporti del Regno Unito a causa del maltempo. (LaPresse)