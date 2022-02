Crisi ucraina, Draghi: «Zelensky ha chiesto aiuto Italia per parlare con Putin»

«Zelensky, in una telefonata che abbiamo avuto ieri, ha chiesto la possibilità di riuscire a parlare con il presidente Putin, di vedere se l’Italia avesse potuto aiutarlo su questo fronte. La stessa richiesta è stata rivolta ad altri intorno al tavolo di oggi, evidentemente non sarà facile ma l’obiettivo è quello, far sì che Zelensky e Putin si siedano intorno a un tavolo. Tutti i canali bilaterali, la NATO, l’Osce, il formato di Normandia sono tutti canali di dialogo che vanno utilizzati con la massima determinazione». Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, al termine del vertice Ue straordinario sulla crisi tra Ucraina e Russia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it