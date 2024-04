Crimea, esplosioni e un incendio nell'aeroporto militare di Dzhankoi

Nelle prime ore di oggi, sono state riportate diverse esplosioni presso un aeroporto militare nella città di Dzhankoi, in Crimea . Secondo il "Kyiv Independent", che cita fonti da account Telegram legati alla Russia, le esplosioni hanno causato un vasto incendio all'interno dello scalo. La base aerea, situata appena fuori dalla città di Dzhankoi, è operata dalla Marina russa e ospita il 39mo reggimento elicotteri della 27ma divisione dell'aviazione. Le cause delle esplosioni non sono state ancora chiarite.