Cop27, Guterres: «Guerra in Ucraina non oscuri la crisi climatica»

«Gli orrori della guerra in Ucraina non dovrebbero mettere nel dimenticatoio l'azione per il clima. Raddoppiare i combustibili fossili non è la risposta. L'unico passaggio per la sicurezza energetica, prezzi stabili e un pianeta vivibile risiede nell'accelerare la transizione verso le energie rinnovabili». Così Il segretario dell'Onu, Antonio Guterres, nel messaggio di apertura della Cop27. UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev