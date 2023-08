Colpo di stato in Gabon, Tajani: «150 italiani al sicuro, parleremo di Africa con l'Ue»

"Il ministero degli Esteri con l'Unità di crisi e con l'Ambasciata d'Italia a Libreville sta seguendo l'evolversi della situazione. Gli oltre 150 italiani che vivono in Gabon sono al sicuro. Li invitiamo tutti alla massima prudenza e li invitiamo a rimanere a casa. Oggi e domani si parlerà della situazione in Gabon e nel resto dell'Africa durante riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue": così il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani da Toledo, dove partecipa alla riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue, ha lanciato un appello alla prudenza ai connazionali in Gabon, dove i militari hanno compiuto un golpe annullando le elezioni del 26 agosto che avevano dato come vincitore il presidente Ali Bongo.