Una nuvola arcobaleno, in termini tecnici "nuvola iridescente", è stata immortalata nel cielo della cittadina di Haikou in Cina. Si tratterebbe di un fenomeno atmosferico molto raro: succede quando la nuvola molto sottile contiene molte goccioline d’acqua o cristalli di ghiaccio della stessa dimensione, in grado di diffondere la luce del sole per diffrazione.

Artemis 1 è pronta a partire verso la Luna: è conto alla rovescia