Biden in Finlandia, ultima tappa europea prima del rientro negli Usa

Dopo il vertice Nato di Vilnius, l'Air Force One del presidente americano Joe Biden è atterrato ad Helsinki, in Finlandia, Paese divenuto membro dell'Alleanza Atlantica ad aprile 2023, dove incontrerà il presidente finlandese Sauli Niinisto, oltre al neo-premier finlandese Petteri Orpo. Biden vedrà inoltre i primi ministri di Svezia Ulf Kristersson, Norvegia, Jonas Gahr Store, Danimarca, Mette Frederiksen e Islanda ,Katrin Jakobsdottir. La Finlandia condivide una frontiera di 1.300 chilometri con la Russia e ha messo fine alla suo storico non allineamento militare per aderire alla Nato in risposta all'invasione da parte di Mosca dell'Ucraina. Biden è il primo presidente americano a visitare Helsinki dal summit di Donald Trump cinque anni fa con il presidente russo Vladimir Putin.

La Finlandia è l'ultima tappa di Biden in Europa dopo avere incontrato il primo ministro Rishi Sunak a Londra lunedì e aver partecipato al vertice Nato di Vilnius.