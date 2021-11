Cop26, Biden si addormenta durante il discorso sui diritti dei disabili, i media americani: «Imbarazzante»

Il presidente americano Joe Biden con gli occhi socchiusi e la testa pesante, per 22 secondi, durante l'intervento di Eddie Ndopu, attivista per i diritti dei disabili. Fino a quando un membro del suo staff gli si avvicina per dirgli qualcosa e Biden strofina gli occhi. Prima li aveva chiusi per altri sette secondi, per poi annuire. È successo al Cop26 a Glasgow, dove l'inquilino della Casa Bianca, 79 anni, è sembrato appisolarsi durante un intervento.

Il video è diventato virale su Twitter dopo essere stato condiviso da un giornalista del Washington Post, che ha scritto: « Biden sembra addormentarsi durante i discorsi di apertura della Cop26». Gli ha fatto eco l'Nbc, dicendo che «sembra che stesse sonnecchiando» e parlando di situazione «imbarazzante». In seguito, Biden si è 'rifattò tenendo un discorso di 12 minuti alla platea dei leader mondiali riuniti in Scozia ed esortando a ridurre le emissioni di combustibili fossili.