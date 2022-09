Biden chiama sul palco una deputata, ma lei è morta da un mese: imbarazzo alla Casa Bianca

"Dove è Jackie?" Nuova gaffe per il presidente americano Joe Biden che durante una conferenza a Washington lo scorso mercoledì 28 settembre ha chiamato sul palco una deputata che è scomparsa un mese fa in un incidente d'auto.

Durante il discorso alla conferenza dedicata ai temi di salute e nutrizione il presidente ha infatti chiamato sul palco Jackie Walorski, una deputata che si era occupata a lungo di questi temi. Dopo un momento di silenzio imbarazzato il discorso è ripreso.

La giustificazione della Casa Bianca

La Casa Bianca ha diffuso un video in cui giustifica le parole del presidente, dicendo che l'intento di Biden era di ricordare la deputata che aveva lavorato su questi temi. Inoltre il suo nome era nella mente del presidente, in quanto la prossima settimana è previsto un evento in sua memoria. La deputata è morta lo scorso 3 agosto in un incidente stradale.