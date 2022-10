Attacco a Belgorod in Russia, a fuoco impianto elettrico

Nella città russa di Belgorod, al confine con l'Ucraina, c'è stato un nuovo attacco ucraino ed è andata a fuoco una centrale elettrica. «Si sono sentite esplosioni in alcune aree, dopo il bombardamento una sottostazione da 110 kW ha preso fuoco e l'elettricità è venuta meno in una parte della città», afferma il governatore della regione di Belgorod della Federazione Russa, Vyacheslav Gladkov, come riporta Ukrainska Pravda.