Un vasto incendio divampato ha distrutto un affollato mercato di abbigliamento e materiali tessili a Dacca in Bangladesh. Secondo i soccorritori non ci sarebbero vittime e ma molte persone sono rimaste intossicate dal fumo. L'incendio al celebre Bongo Bazar ha infatti invaso la parte vecchia della città. Per spegnere il gigantesco rogo che si è propagato rapidamente sono intervenuti circa 600 vigili del fuoco.