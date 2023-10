Armita Geravand, a Teheran cori dalle finestre: «Morte al regime assassino di bambini»

EMBED





(LaPresse) Dalle finestre delle case di Teheran i cittadini nella notte hanno intonato slogan contro il governo iraniano dopo la morte della 16enne Armita Geravand. "Morte al regime assassino di bambini, morte alla repubblica islamica", i cori intonati dopo la notizia del decesso della ragazza, rimasta in coma per settimane. Secondo diverse associazioni per i diritti umani Amita è stata aggredita dalla polizia morale nella metropolitana di Teheran per non aver indossato l'hijab, come emerso anche da un video. DISTRIBUTION FREE OF CHARGE - NOT FOR SALE