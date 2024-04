Armi nucleari, la nuova corsa: quali sono i Paesi più attivi

Il numero totale di testate nucleari nel mondo ha raggiunto i 12.512, con un incremento di 86 testate rispetto all'anno precedente. Di queste, 9.576 sono in scorte militari pronte per l'uso immediato. Inoltre, 3.844 di queste testate sono già dispiegate su missili e aerei operativi, posizionate in basi che supportano bombardieri nucleari. Questi dati, forniti da un rinomato gruppo di esperti, evidenziano una significativa crescita nell'arsenale globale e una rinnovata corsa agli armamenti, spinta in particolare dall'impennata del programma nucleare cinese. Nucleare, chi ha più testate? Oltre 12mila in tutto il mondo, 86 in più dall'anno scorso. La nuova corsa agli armamenti (con l'impennata della Cina)