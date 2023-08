Cile, malore pilota sul volo Miami-Santiago: atterraggio di emergenza

Attimi di paura durante il volo Latam sulla rotta Miami-Santiago. Il pilota si è sentito male e, come riferisce la compagnia area, è stato effettuato un atterraggio di emergenza del volo LA505 all'aeroporto di Tocumen a Panama. Nonostante l'assistenza ricevuta a terra, il pilota, che lavorava per l'azienda da 25 anni, è morto. Latam ha sottolineato che «durante il volo sono stati eseguiti tutti i protocolli di sicurezza necessari per salvaguardare la vita del pilota colpito» dal malore.