Milano, vento forte in città: rami spezzati e scooter caduti a terra

(LaPresse) Allerta vento a Milano. Il Comune ha diramato un comunicato per invitare i cittadini a “non sostare sotto gli alberi nei parchi e nei viali alberati e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante, inoltre, provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento”. In città rami spezzati e scooter caduti in terra.