(Agenzia Vista) Roma, 01 maggio 2023 "Il taglio del cuneo porterà fino a 100 euro in busta paga in un momento come questo in cui c'è l inflazione galoppa. Io non riesco a capire chi riesce a polemizzare perfino su questa scelta". Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it