Latina,fiammata dai tombini in corso Matteotti: bloccato l'incrocio via Milazzo

Latina, esplosione e fiammata dai tombini in corso Matteotti: vigili del fuoco, polizia e polizia Locale hanno bloccato l'incrocio con via Milazzo mentre i tecnici dell'Italgas stanno procedendo alle verifiche. Qui l'articolo completo: A Latina fiammata ed esplosione di un tombino in corso Matteotti: non era gas, ma un cavo elettrico