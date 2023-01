A Latina fiammata ed esplosione di un tombino in corso Matteotti: non era gas, ma un cavo elettrico

Paura in centro a Latina intorno alle 11 per l'esplosione di un tombino all'angolo fra via corso Matteotti via Milazzo seguita da una fiammata alta circa un metro. Immediatamente è scattato l'allarme. Il fuoco è proseguito per qualche secondo poi si è spento autonomamente. Inizialmente si è pensato a una fuga di gas e per questo sono stati allertati i tecnici di Italgas.

Sul posto sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco e una volante della polizia oltre a una pattuglia della polizia locale. L'incrocio è stato chiuso precauzionalmente mentre i tecnici dell'Italgas che hanno provveduto a chiudere l'erogazione precauzionalmente dopo una attenta verifica hanno chiarito che l'esplosione e la fiammata non erano dovute a una fuga di gas dalla rete. Si è trattato invece di un problema a un cavo elettrico su cui si sta intervenendo. La zona è stata messa in sicurezza e la strada riaperta al traffico.